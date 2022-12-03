Харків відмовився від новорічної ялинки на головній площі

Цитата

«Ялинки, такої, як ми звикли, на площі Свободи не буде, бо йде війна, і ми повинні це розуміти. Утім, навіщо ми воюємо, якщо не можемо нашим дітям та деяким дорослим влаштувати Новий рік? Тому будемо робити так, щоб було безпечно. І ви побачите декілька цікавих речей», - повідомив Терехов.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що цього року головна ялинка України буде штучною і з енергозберігаючими гірляндами, які працюватимуть від генератора.

Гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions Сергій Коваленко повідомив, що головна ялинка України цього року буде "максимально енерговідповідальною".