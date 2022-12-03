Харків відмовився від новорічної ялинки на головній площі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Харкові через війну на площі Свободи - головній у місті - цього року не встановлюватимуть новорічну ялинку, але влаштують святкові заходи на станціях метрополітену. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, якого цитують у мерії, передає УНН.
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«Ялинки, такої, як ми звикли, на площі Свободи не буде, бо йде війна, і ми повинні це розуміти. Утім, навіщо ми воюємо, якщо не можемо нашим дітям та деяким дорослим влаштувати Новий рік? Тому будемо робити так, щоб було безпечно. І ви побачите декілька цікавих речей», - повідомив Терехов.
Доповнення
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що цього року головна ялинка України буде штучною і з енергозберігаючими гірляндами, які працюватимуть від генератора.
Гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions Сергій Коваленко повідомив, що головна ялинка України цього року буде "максимально енерговідповідальною".