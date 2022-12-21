Главная елка страны в Киеве будет сиять на Новый Год и Рождество – горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Главная елка страны на Софийской площади в Киеве будет сиять на Новый Год и Рождество. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, передает УНН.
Цитата
«Точно это будет Рождество и Новый год. Будем пытаться включать ее (елку – ред.) по вечерам, чтобы киевляне могли почувствовать элемент праздника», - сказал Бондаренко.
Детали
В то же время он добавил, что, скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований Нового года и Рождества в столице не будет.
«Подойти к елке, посмотреть, соблюдать правила безопасности – да. Не будет подсвечиваться елка во время воздушной тревоги», - отметил Бондаренко.
Дополнение
В Киеве традиционно 19 декабря зажгли огни на главной елке страны, которую установили на Софийской площади.