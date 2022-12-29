Окупанти влучили в одну з електростанцій ДТЕК: є поранений та значні руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні, 29 грудня, під час масованої ракетної атаки російські війська вкотре обстріляли одну з електростанцій ДТЕК. Про це повідомляє сайт компанії, інформує УНН.
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«Сьогодні (29 грудня) ворог знову атакував енергетичний об‘єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції. Через обстріл один з працівників отримав легкі поранення, наразі він знаходиться в лікарні.
Як зазначається, це вже 22-га терористична атака росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.
Доповнення
29 грудня зранку Україну накрила масштабна повітряна тривога.
Окупанти випустили по Україні понад 120 ракет, щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних.
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