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Окупанти влучили в одну з електростанцій ДТЕК: є поранений та значні руйнування

Окупанти влучили в одну з електростанцій ДТЕК: є поранений та значні руйнування

Київ • УНН

 • 754093 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні, 29 грудня, під час масованої ракетної атаки російські війська вкотре обстріляли одну з електростанцій ДТЕК. Про це повідомляє сайт компанії, інформує УНН.

Цитата

«Сьогодні (29 грудня) ворог знову атакував енергетичний об‘єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції. Через обстріл один з працівників отримав легкі поранення, наразі він знаходиться в лікарні.

Як зазначається, це вже 22-га терористична атака росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Доповнення

29 грудня зранку Україну накрила масштабна повітряна тривога.

Окупанти випустили по Україні понад 120 ракет, щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних. 

На сайті Київської міської ради створили петицію у якій пропонують зупиняти роботу столичного метро у не піковий час та роздати споживачам зекономлену електроенергію.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 40% споживачів у Києві знеструмлені через ракетну атаку, тепло і вода подаються у штатному режимі. 

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