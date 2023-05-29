Оккупанты ударили по Днепропетровщине, есть погибший и 9 пострадавших, среди них ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. российские оккупанты ударили по Покровской общине на Днепропетровщине. Один человек погиб. Также пострадали 9 человек. Среди них 11-летний ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак в Telegram, передает УНН.
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"Враг ударил по Покровской громаде Синельниковского района. Есть погибший. Также пострадали 9 человек. Среди них 11-летний ребенок", - написал Лысак.
По его словам, разрушен частный дом. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.
Он добавил, что сейчас информация уточняется.
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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска сегодня могли атаковать Киев "Искандером", ракеты летели по баллистической траектории.