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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ударили по Днепропетровщине, есть погибший и 9 пострадавших, среди них ребенок

Оккупанты ударили по Днепропетровщине, есть погибший и 9 пострадавших, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 336067 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. российские оккупанты ударили по Покровской общине на Днепропетровщине. Один человек погиб. Также пострадали 9 человек. Среди них 11-летний ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Враг ударил по Покровской громаде Синельниковского района. Есть погибший. Также пострадали 9 человек. Среди них 11-летний ребенок", - написал Лысак.

По его словам, разрушен частный дом. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.

Он добавил, что сейчас информация уточняется.

Дополнение

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска сегодня могли атаковать Киев "Искандером", ракеты летели по баллистической траектории.

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