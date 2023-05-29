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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині, є загиблий та 9 постраждалих, серед них дитина

Київ • УНН

 • 336070 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. російські окупанти вдарили по Покровській громаді на Дніпропетровщині. Одна людина загинула. Також постраждало 9 осіб. Серед них 11-річна дитина. Про це повідомив глава Дніпропетровської області Сергій Лисак у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Ворог вдарив по Покровській громаді Синельниківського району. Є загиблий. Також постраждало 9 осіб. Серед них 11-річна дитина", - написав Лисак.

За його словами, зруйнований приватний будинок. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Він додав, що наразі інформація уточнюється.

Доповнення

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські війська сьогодні могли атакувати Київ "Іскандером", ракети летіли по балістичній траєкторії.

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