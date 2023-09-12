Оккупанты ударили баллистической ракетой по Запорожскому району: что известно

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Армия рф ударила баллистической ракетой по Запорожскому району. Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

По словам Малашко, удар был нанесен в 18:20. Предварительно, травмированных нет.

Ранее СМИ сообщили, что в Запорожье слышали взрыв.

Вместе с тем, около 18.20 в Воздушных силах предупредили, что в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях - угроза применения баллистического вооружения.

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