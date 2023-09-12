Оккупанты ударили баллистической ракетой по Запорожскому району: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Армия рф ударила баллистической ракетой по Запорожскому району. Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
По словам Малашко, удар был нанесен в 18:20. Предварительно, травмированных нет.
Ранее СМИ сообщили, что в Запорожье слышали взрыв.
Вместе с тем, около 18.20 в Воздушных силах предупредили, что в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях - угроза применения баллистического вооружения.