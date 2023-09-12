Оккупанты ударили баллистической ракетой по Запорожскому району: что известно

Детали

По словам Малашко, удар был нанесен в 18:20. Предварительно, травмированных нет.

Ранее СМИ сообщили, что в Запорожье слышали взрыв.

Вместе с тем, около 18.20 в Воздушных силах предупредили, что в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях - угроза применения баллистического вооружения.