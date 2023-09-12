Окупанти вдарили балістичною ракетою по Запорізькому району: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Армія рф вдарила балістичною ракетою по Запорізькому району. Про це повідомив очільник ОВА Юрій Малашко, передає УНН із посиланням на Суспільне.
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За словами Малашка, удару було завдано о 18:20. Попередньо, травмованих немає.
Раніше ЗМІ повідомили, що у Запоріжжі чули вибух.
Разом з тим, близько 18.20 у Повітряних силах попередили, що у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях - загроза застосування балістичного озброєння.