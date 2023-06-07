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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Оккупанты в Олешках предлагают людям "эвакуацию только на территорию рф" - глава горсовета

Киев • УНН

 • 276051 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Российские оккупанты в Олешках на Херсонщине предлагают местным жителям «эвакуацию только на территорию россии», а если кто-то хочет эвакуироваться сам, то «угрожают даже расстрелом». Об этом сообщила в эфире Радио Свобода начальница городской военной администрации Татьяна Гасаненко, передает УНН.

Оккупанты в Олешках предлагают людям "эвакуацию только на территорию рф" - глава горсовета

Детали

По ее словам, оккупационные власти запрещают людям самостоятельно эвакуироваться с затопленных территорий – предлагают только выехать на территорию Краснодарского края, но «некоторые горожане не хотят ехать в россию, поэтому отказываются вообще от эвакуации».

Также по ее информации, в Олешках продолжают находиться российские вооруженные военные.

«По состоянию на сейчас эвакуация не проводится… Орки говорят: «Вы же ждали свое ВСУ, вот пусть они вас и спасают». Но на самом деле они не позволяют проводить такие мероприятия, и сами их не проводят», – отметила Гасаненко.

Дополнение

На сегодня известно о трех погибших людях от наводнения во временно оккупированных Олешках на Херсонщине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль от имени правительства призвал руководство ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций немедленно вмешаться и взять на себя эвакуацию людей с оккупированных территорий Херсонщины, которые затоплены из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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