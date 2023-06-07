Окупанти в Олешках пропонують людям «евакуацію тільки на територію рф» - голова міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Російські окупанти в Олешках на Херсонщині пропонують місцевим жителям «евакуацію тільки на територію росії», а якщо хтось хоче евакуюватись сам, то «погрожують навіть розстрілом». Про це повідомила в ефірі Радіо Свобода начальниця міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, передає УНН.
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За її словами, окупаційна влада забороняє людям самостійно евакуйовуватись із затоплених територій – пропонує тільки виїхати на територію Краснодарського краю, але «деякі містяни не хочуть їхати в росію, тому відмовляються взагалі від евакуації».
Також за її інформацією, в Олешках й надалі перебувають російські озброєні військові.
«Станом на зараз евакуація не проводиться… Орки говорять: «Вы же ждали своё ЗСУ, вот пусть они вас и спасают». Але насправді вони не дозволяють проводити такі заходи, і самі їх не проводять», – зазначила Гасаненко.
Доповнення
На сьогодні відомо про трьох загиблих людей від повені у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль від імені уряду закликав керівництво ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій негайно втрутитися та взяти на себе евакуацію людей з окупованих територій Херсонщини, які затоплені через підрив росіянами Каховської ГЕС.