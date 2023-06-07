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В окупованих Олешках відомо про трьох загиблих від повені

Київ • УНН

 • 349287 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. На сьогодні відомо про трьох загиблих людей від повені у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Про це повідомив міський голова Євген Рищук, передає УНН з посиланням на Суспільне.

В окупованих Олешках відомо про трьох загиблих від повені

Цитата

"Є у нас уже один чоловік загиблий. В лікарню зараз привезли ще двох. Я думаю їх буде набагато більше. Багато людей прикутих до ліжка, були безногі, як без ноги людина залізе на дах?", говорить Рищук.

Також за його словами, російські військові надвечір почали евакуювати людей з дахів. Люди збираються в лікарні. Там будинок культури і бомбосховище поряд, але туди нікого не запускають.

Окрім того, Рищук повідомив, що місто затоплене на 90%, а рівень води на деяких вулицях сягає трьох метрів.

Доповнення

Раніше Рищук повідомив, що в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині є перші загиблі від повені в наслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

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