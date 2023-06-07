В оккупированных Алешках известно о трех погибших от наводнения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. На сегодня известно о трех погибших людях от наводнения во временно оккупированных Олешках на Херсонщине. Об этом сообщил городской голова Евгений Рищук, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
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"Есть у нас уже один человек погибший. В больницу сейчас привезли еще двоих. Я думаю их будет намного больше. Много людей прикованных к постели, были безногие, как без ноги человек залезет на крышу?" - говорит Рищук.
Также по его словам, российские военные под вечер начали эвакуировать людей с крыш. Люди собираются в больнице. Там дом культуры и бомбоубежище рядом, но туда никого не запускают.
Кроме того, Рищук сообщил, что город затоплен на 90%, а уровень воды на некоторых улицах достигает трех метров.
Дополнение
Ранее Рищук сообщил, что во временно оккупированных Алешках на Херсонщине есть первые погибшие от наводнения в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.