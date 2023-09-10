Оккупанты трижды били по Никополю: повредили коммунальное предприятие

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"В течение ночи агрессор трижды открывал огонь по Никополю. Бил из тяжелой артиллерии. По районному центру прилетело с десяток снарядов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушениям подверглось коммунальное предприятие, однако погибших и раненых нет.

В других населенных пунктах Днепропетровщины, как сообщает глава ОВА, обошлось без обстрелов.

Напомним

Россияне обстреляли вечером пятницы Мировскую громаду Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.