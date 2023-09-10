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Оккупанты трижды били по Никополю: повредили коммунальное предприятие

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. В течение ночи воскресенья оккупанты трижды ударили по Никополю на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Цитата

"В течение ночи агрессор трижды открывал огонь по Никополю. Бил из тяжелой артиллерии. По районному центру прилетело с десяток снарядов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушениям подверглось коммунальное предприятие, однако погибших и раненых нет.

В других населенных пунктах Днепропетровщины, как сообщает глава ОВА, обошлось без обстрелов.

Напомним

Россияне обстреляли вечером пятницы Мировскую громаду Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

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