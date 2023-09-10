Окупанти тричі гатили по Нікополю: понівечили комунальне підприємство

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"Протягом ночі агресор тричі відкривав вогонь по Нікополю. Гатив з важкої артилерії. По районному центру прилетіло з десяток снарядів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнувань зазнало комунальне підприємство, проте загиблих та поранених немає.

В інших населених пунктах Дніпропетровщини, як повідомляє голова ОВА, минулось без обстрілів.

Нагадаємо

Росіяни обстріляли ввечері п'ятниці Мирівську громаду Дніпропетровської області з важкої артилерії.