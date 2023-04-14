Оккупанты в течение суток нанесли шесть авиационных и 19 ракетных ударов по Украине

Детали

В Генштабе отметили, что российская федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, осуществляет обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"В течение суток противник нанес 6 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них - из ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск. Кроме того, враг совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и в дальнейшем применяет тактику террора против мирного населения, добавили в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 181 090 человек, 3650 танков и сотен единиц военной техники.