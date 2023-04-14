Окупанти протягом доби завдали шість авіаційних та 19 ракетних ударів по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Протягом доби російські окупанти завдали 6 авіаційних та 19 ракетних ударів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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У Генштабі наголосили, що російська федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів.
"Протягом доби противник завдав 6 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них - із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення, додали у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 181 090 осіб, 3650 танків та сотень одиниць військової техніки.