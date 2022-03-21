Оккупанты подняли возраст "мобилизованных" из ОРДЛО до 65 лет – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Российские оккупационные силы продолжают "мобилизацию" на временно оккупированных территориях. Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.
Детали
По данным ГУР МОУ, очередная волна происходит на территории Донецкой области. Для увеличения количества потенциальных "призывников" оккупанты увеличивают возрастной ценз "военнообязанных" - с 55 до 65 лет.
На оккупированных территориях Луганской области по местному телевидению объявлена мобилизация местного населения. В ряды оккупационной армии активно привлекают студентов. В частности, всех учеников Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в учебное заведение для проведения "регистрации". Тем, кому уже исполнилось 18 лет лично звонит директор училища. Аналогичная ситуация в Луганском медицинском университете - в заведении объявили об обязательном прибытии и регистрации студентов старших курсов.
По информации ГУР, "мобилизованные" в состав 1 армейского корпуса оккупационных войск отличаются крайне низким морально-психологическим состоянием и имеют устаревшее снаряжение: экипировка образца 1974 года, защитные шлемы 1971 года выпуска.
Среди личного состава есть панические настроения, вызваны большими потерями личного состава, - на оккупированные территории постоянно прибывают тяжелораненые и грузы с телами. В частности, на Луганский мясокомбинат привезли 16 уничтоженных "мобилизованных". Один из них - сын директора 33 средней школы Луганска. При этом, родным не сообщают никакой информации о месте и обстоятельствах гибели, утверждает разведка.
Напомним
Как писал УНН, к войне против Украины рф может привлечь около 1800 детей в возрасте от 17 до 18 лет из временно оккупированного Крыма, которые входят в движение “юнармия”.