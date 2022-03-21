До війни проти України рф може залучити приблизно 1,8 тисячі неповнолітніх з окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. До війни проти України рф може залучити приблизно 1800 дітей віком від 17 до 18 років з тимчасово окупованого Криму, які входять до руху “Юнармія”. Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, інформує УНН.
Деталі
Прокуратура нагадала, що за повідомленнями Головного управління розвідки Міністерства оборони України, через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії керівництво кремля ймовірно розглядає можливість залучення до участі у війні проти України неповнолітніх громадян рф.
Зазначили, що в наказі йдеться про підготовку потенційного людського резерву з дітей віком від 17 до 18 років для залучення до війни у складі окупаційної армії. Вище військове керівництво рф має надати пропозиції щодо проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Виконання наказу контролюватиме начальник головного військово-політичного управління зс рф.
Цитата
"Якщо згадана інформація відповідає дійсності, до війни може бути залучено у тому числі близько 1800 дітей у віці 17-18 років з тимчасово окупованого Кримського півострова, які входять до руху “юнармія”", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як свідчать опубліковані дані, саме в тимчасово окупованому Севастополі рф залучила найвищий відсоток учасників руху “юнармія” у віці 17-18 років у співвідношенні до загальної кількості дітей.
"Найімовірніше, що в разі виконання цього бездумного наказу російських посадовців саме український Севастополь зазнає найболючіших втрат", - йдеться в повідомленні.
Довідка
"Юнармія" - російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони РФ. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.
Додамо
Міністр оборони України Олексій Резніков на початку війни повідомляв, що в армію по всій росії терміново забирають всіх неповнолітніх хлопців. Призовників хотіли "перекинути без мінімальних бойових навичок".