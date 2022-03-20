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Путін та Шойгу хочуть залучити до війни проти України неповнолітніх – розвідка

Путін та Шойгу хочуть залучити до війни проти України неповнолітніх – розвідка

Київ • УНН

 • 225101 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Російський диктатор володимир путін та міністра оборони рф сергій шойгу готуються задіяти у війні проти України неповнолітніх через брак живої сили для поповнення лав армії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони з посиланням на відповідний документ, передає УНН.

Цитата

«Через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії керівництво кремля розглядає можливість залучення до бойових дій неповнолітніх громадян РФ. Відповідний наказ «Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху «Юнармія» до проведення спеціальної операції на території України» підписано міністром оборони РФ Шойгу», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що в наказі йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву у віці 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії.

«Вище воєнне керівництво РФ має надати пропозиції стосовно проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Контроль за виконанням наказу покладено на начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ Геннадія Жидко», - інформує розвідка.

Зазначається, що «Юнармія» - російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони РФ. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.

«Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів в підрозділах «Гітлер’югенду» залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944 по січень 1945 року на службу в гітлерівську армію було залучено 150 000 неповнолітніх дівчат», - зазначили в ГУР.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв на початку війни, що в армію по всій Росії терміново забирають всіх неповнолітніх хлопців, і готуються "перекинути призовників без мінімальних бойових навичок".

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