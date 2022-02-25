Росія забирає в армію неповнолітніх, їм не розповідають, що на них чекає - Рєзніков
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. В армію по всій Росії терміново забирають всіх неповнолітніх чоловіків, і готуються "перекинути призовників без мінімальних бойових навичок". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.
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“За кілька днів інтервенції в Україну буде знищено стільки ж російських військових, скільки за дві чеченські війни. Безліч. Безліч. Ми знаємо, що зараз в армію по всій Росії терміново забирають зовсім хлопчаків. Що готуються перекинути призовників без мінімальних бойових навичок. Що конрактникам не розповідають, куди вони прямують насправді. І що їх чекає", - написав Резніков.
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Міністр закликає російських матерів ховати своїх близьких, "якщо вони їм дорогі".
"Не відправляйте їх на вірну смерть! Їх вбиватимуть з кожного вікна в кожному з українських міст. Виходьте на вулиці. Вимагайте зупинити війну. Вимагайте вивести російську армію з України", - додає він.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.