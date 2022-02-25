Россия забирает в армию несовершеннолетних, им не рассказывают, что их ждет - Резников

Цитата

“За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи. Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что конкрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле. И что их ждёт”, - написал Резников.

Детали

Министр призывает российских матерей прятать своих близких, “если они им дороги”.

“Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов. Выходите на улицы. Требуйте остановить войну. Требуйте вывести российскую армию из Украины”, - добавляет он.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.