Россия забирает в армию несовершеннолетних, им не рассказывают, что их ждет - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В армию по всей России срочно забирают всех несовершеннолетних мужчин, и готовятся “перебросить призывников без минимальных боевых навыков”. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.
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“За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи. Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что конкрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле. И что их ждёт”, - написал Резников.
Детали
Министр призывает российских матерей прятать своих близких, “если они им дороги”.
“Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов. Выходите на улицы. Требуйте остановить войну. Требуйте вывести российскую армию из Украины”, - добавляет он.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.