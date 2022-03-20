Путин и Шойгу хотят привлечь к войне против Украины несовершеннолетних - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Российский диктатор Владимир Путин и министра обороны рф сергей шойгу готовятся задействовать в войне против Украины несовершеннолетних из-за нехватки живой силы для пополнения рядов армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны со ссылкой на соответствующий документ, передает УНН.
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"Из-за нехватки живой силы для пополнения рядов оккупационной армии руководство кремля рассматривает возможность привлечения к боевым действиям несовершеннолетних граждан РФ. Соответствующий приказ "об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к проведению специальной операции на территории Украины" подписан министром обороны РФ Шойгу", — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в приказе идет речь о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии.
"Высшее военное руководство РФ должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Геннадия Жидко", — информирует разведка.
Отмечается, что "Юнармия" - российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ. Отличается радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. Членами организации становятся дети с 8 лет.
"Аналогичные действия проводились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года ученики старших классов в подразделениях "Гитлерюгенда" привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 по январь 1945 года на службу в гитлеровскую армию было привлечено 150 000 несовершеннолетних девушек", - отметили в ГУР.
Дополнение
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал в начале войны в армию по всей России срочно забирают всех несовершеннолетних парней, и готовятся "перебросить призывников без минимальных боевых навыков".