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К войне против Украины рф может привлечь примерно 1,8 тысячи несовершеннолетних из оккупированного Крыма

К войне против Украины рф может привлечь примерно 1,8 тысячи несовершеннолетних из оккупированного Крыма

Киев • УНН

 • 190026 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. К войне против Украины рф может привлечь примерно 1800 детей в возрасте от 17 до 18 лет из временно оккупированного Крыма, входящих в движение “Юнармия”. Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя, информирует УНН.

Детали

Прокуратура напомнила, что по сообщениям Главного управления разведки Министерства обороны Украины, из-за нехватки живой силы для пополнения рядов оккупационной армии руководство кремля вероятно рассматривает возможность привлечения к участию в войне против Украины несовершеннолетних граждан рф.

Отметили, что в приказе говорится о подготовке потенциального человеческого резерва из детей в возрасте от 17 до 18 лет для привлечения к войне в составе оккупационной армии. Высшее военное руководство рф должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контролировать исполнение приказа будет начальник Главного военно-политического управления ВС рф.

Цитата

"Если упомянутая информация соответствует действительности, к войне может быть привлечено в том числе около 1800 детей в возрасте 17-18 лет с временно оккупированного Крымского полуострова, которые входят в движение “Юнармия”", - говорится в сообщении.

Детали

Как свидетельствуют опубликованные данные, именно во временно оккупированном Севастополе рф привлекла самый высокий процент участников движения “Юнармия” в возрасте 17-18 лет в соотношении к общему количеству детей.

"Вероятнее всего, что в случае выполнения этого бездумного приказа российских чиновников именно украинский Севастополь испытает болезненных потерь", - говорится в сообщении.

Справка

"Юнармия" - российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ. Отличается радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. Членами организации становятся дети с 8 лет.

Добавим

Министр обороны Украины Алексей Резников в начале войны сообщал, что в армию по всей россии срочно забирают всех несовершеннолетних ребят. Призывников хотели "перебросить без минимальных боевых навыков".

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