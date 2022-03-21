Окупанти підняли вік "мобілізованих" з ОРДЛО до 65 років – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Російські окупаційні сили продовжують "мобілізацію" на тимчасово окупованих територіях. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише УНН.
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За даними ГУР МОУ, чергова хвиля відбувається на території Донецької області. Для збільшення кількості потенційних "призовників", окупанти збільшують віковий ценз "військовозобов’язаних" – з 55 до 65 років.
На окупованих територіях Луганської області по місцевому телебаченню оголошено мобілізацію місцевого населення. До лав окупаційної армії активно залучають студентів. Зокрема, всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення "реєстрації". Тим, кому вже виповнилося 18 років особисто телефонує директор училища. Аналогічна ситуація в Луганському медичному університеті – у закладі оголошено про обов’язкове прибуття та реєстрацію студентів старших курсів.
За інформацією ГУР, "мобілізовані" до складу 1 армійського корпусу окупаційних військ вирізняються вкрай низьким морально-психологічним станом та мають застаріле спорядження: екіпірування зразка 1974 року, захисні шоломи 1971 року випуску.
Серед особового складу є панічні настрої, спричинені великими втратами особового складу, – на окуповані території постійно прибувають тяжкопоранені та вантажі з тілами. Зокрема, на Луганський м’ясокомбінат привезли 16 знищених "мобілізованих". Один з них – син директора 33 середньої школи Луганська. При цьому, рідним не повідомляють жодної інформації щодо місця та обставин загибелі, стверджує розвідка.
Нагадаємо
Як писав УНН, до війни проти України рф може залучити приблизно 1800 дітей віком від 17 до 18 років з тимчасово окупованого Криму, які входять до руху “юнармія”.