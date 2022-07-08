Оккупанты поджигают поля с пшеницей: в Донецкой области за сутки ликвидировали 8 пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. За сутки ликвидировали 8 пожаров на полях с пшеницей, возникших в результате обстрелов российских войск в Донецкой области. Об этом сообщает ГСЧС Украины в области, информирует УНН.
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"Спасатели Донецкой области в течение суток ликвидировали 8 пожаров пшеницы на корне, возникших в результате вражеских обстрелов на территории Краматорского, Покровского и Бахмутского районов", - говорится в сообщении.
Детали
Всего, как указано, за прошедшие сутки спасатели Донецкой области 37 раз привлекались к ликвидации пожаров, 22 из которых возникли в результате вражеских обстрелов.
Дополнение
Российские военнослужащие обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, загорелось поле с озимыми.