Окупанти підпалюють поля з пшеницею: на Донеччині за добу ліквідували 8 пожеж

Цитата

"Рятувальники Донеччини протягом доби ліквідували 8 пожеж пшениці на корені, які виникли внаслідок ворожих обстрілів на території Краматорського, Покровського та Бахмутського районів", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Загалом, як вказано, протягом минулої доби рятувальники Донеччини 37 разів залучались до ліквідації пожеж, 22 з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.

Доповнення

Російські військовослужбовці обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області, загорілося поле з озиминою.