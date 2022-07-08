Окупанти підпалюють поля з пшеницею: на Донеччині за добу ліквідували 8 пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. За добу ліквідували 8 пожеж на полях з пшеницею, які виникли внаслідок обстрілів російських військ у Донецькій області. Про це повідомляє ГУ ДСНС України в області, інформує УНН.
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"Рятувальники Донеччини протягом доби ліквідували 8 пожеж пшениці на корені, які виникли внаслідок ворожих обстрілів на території Краматорського, Покровського та Бахмутського районів", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Загалом, як вказано, протягом минулої доби рятувальники Донеччини 37 разів залучались до ліквідації пожеж, 22 з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.
Доповнення
Російські військовослужбовці обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області, загорілося поле з озиминою.