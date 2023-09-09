Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 26 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В течение субботы россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 205 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Хотинская, Великописаревская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманская, Белопольская, Юнаковская громады.
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- Хотинская громада: враг бил из минометов (33 взрыва) и ствольной артиллерии (4 взрыва).
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- Великописаревская громада: с территории рф осуществлен минометный обстрел (89 взрывов) и обстрел из АГС (25 взрывов).
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- Краснопольская громада: 30 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был артобстрел (10 взрывов).
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- Середино-Будская громада: с территории рф осуществлен артобстрел, 1 взрыв.
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- Эсманская громада: зафиксировано 5 взрывов из миномета.
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- Юнаковская громада: враг ударил из минометов (1 взрыв).
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- Белопольская громада: с территории рф осуществлен минометный обстрел (5 взрывов).
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Напомним
За прошедшие сутки россияне обстреляли Сумскую область 15 раз. В общем выпустили 61 снаряд. Ранения получили два человека.