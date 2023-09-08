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Сумська область витримала півтора десятка російських обстрілів. Поранені дві людини — ОВА

Сумська область витримала півтора десятка російських обстрілів. Поранені дві людини — ОВА

Київ • УНН

 • 767058 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Протягом дня росіяни обстріляли Сумську область 15 разів. Загалом випустили 61 снаряд. Поранення зазнали дві людини. Про це поінформувала тамтешня обласна військова адміністрація, пише УНН.

Цитата

“Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Великописарівська, Есманська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська громади”, — поточнили у пресслужбі Сумської ОВА.

Деталі

Під час мінометного обстрілу Хотінської громади рашисти поранили мирного мешканця. А також пошкодили приміщення місцевого будинку культури.

Крім того, через збройну агресію росіян зазнав поранення житель Білопільської громади. Там загарбники били зі ствольної артилерії та мінометів.

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Під артилерійський удар потрапила Великописарівська громада. В результаті російського обстрілу в ОТГ пошкоджений один приватний будинок.

Крім того, із мінометів у п’ятницю росіяни атакували жителів Юнаківської, Есманської, Середино-Будської та Краснопільської громад. В останніх двух громадах через ворожі атаки понівеченні приватні домоволодіння.

Нагадаємо

Протягом четверга росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 133 вибухи. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

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