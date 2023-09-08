Сумська область витримала півтора десятка російських обстрілів. Поранені дві людини — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Протягом дня росіяни обстріляли Сумську область 15 разів. Загалом випустили 61 снаряд. Поранення зазнали дві людини. Про це поінформувала тамтешня обласна військова адміністрація, пише УНН.
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“Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Великописарівська, Есманська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська громади”, — поточнили у пресслужбі Сумської ОВА.
Деталі
Під час мінометного обстрілу Хотінської громади рашисти поранили мирного мешканця. А також пошкодили приміщення місцевого будинку культури.
Крім того, через збройну агресію росіян зазнав поранення житель Білопільської громади. Там загарбники били зі ствольної артилерії та мінометів.
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Під артилерійський удар потрапила Великописарівська громада. В результаті російського обстрілу в ОТГ пошкоджений один приватний будинок.
Крім того, із мінометів у п’ятницю росіяни атакували жителів Юнаківської, Есманської, Середино-Будської та Краснопільської громад. В останніх двух громадах через ворожі атаки понівеченні приватні домоволодіння.
Нагадаємо
Протягом четверга росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 133 вибухи. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.