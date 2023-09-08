Сумская область выдержала полтора десятка российских обстрелов. Ранены два человека - ОВА

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. В течение дня россияне обстреляли Сумскую область 15 раз. Всего выпустили 61 снаряд. Ранения получили два человека. Об этом проинформировала тамошняя областная военная администрация, пишет УНН.

Цитата

“В течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья. Зафиксирован 61 взрыв. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Великописаревская, Эсманская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская громады”, — сообщили в пресс-службе Сумской ОВА.

Детали

Во время минометного обстрела Хотинской громады рашисты ранили мирного жителя. А также повредили помещение местного дома культуры.

Кроме того, из-за вооруженной агрессии россиян получил ранения житель Белопольской громады. Там захватчики били из ствольной артиллерии и минометов.

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Под артиллерийский удар попала Великописаревская громада. В результате российского обстрела в ОТГ поврежден один частный дом.

Кроме того, из минометов в пятницу россияне атаковали жителей Юнаковской, Эсманской, Середино-Будской и Краснопольской громад. В последних двух общинах из-за вражеских атак повреждены частные домовладения.

Напомним

В течение четверга россияне осуществили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 133 взрыва. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

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