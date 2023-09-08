Сумская область выдержала полтора десятка российских обстрелов. Ранены два человека - ОВА

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“В течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья. Зафиксирован 61 взрыв. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Великописаревская, Эсманская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская громады”, — сообщили в пресс-службе Сумской ОВА.

Детали

Во время минометного обстрела Хотинской громады рашисты ранили мирного жителя. А также повредили помещение местного дома культуры.

Кроме того, из-за вооруженной агрессии россиян получил ранения житель Белопольской громады. Там захватчики били из ствольной артиллерии и минометов.

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Под артиллерийский удар попала Великописаревская громада. В результате российского обстрела в ОТГ поврежден один частный дом.

Кроме того, из минометов в пятницу россияне атаковали жителей Юнаковской, Эсманской, Середино-Будской и Краснопольской громад. В последних двух общинах из-за вражеских атак повреждены частные домовладения.

Напомним

В течение четверга россияне осуществили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 133 взрыва. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.