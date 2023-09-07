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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 18 разів: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Протягом четверга росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 133 вибухи. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Деталі 

Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади. 

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та лінію електропередач. Також був обстріл зі ствольної артилерії (11 вибухів), внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП, приватний будинок, мотоцикл, гараж. Крім того, здійснено авіаобстріл (2 вибухи НАР). Пошкоджено дитячий садок та приміщення продовольчого магазину.
  • Великописарівська громада: з території рф здійснено обстріл зі ствольної артилерії (15 вибухів) та СПГ (10 вибухів). Також зафіксовано авіаобстріл (з 1 літака здійснено пуски 12 ракет (ймовірно НАР).
  • Шалигинська громада: 1 гвинтокрил здійснив пуски 6 ракет (НАР) та був обстріл з міномету (10 вибухів). Крім того, зафіксовано артилерійський обстріл (8 вибухів) та обстріл з РСЗВ (25 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 домогосподарство.
  • Хотінська громада: росіяни вдарили з мінометів (18 вибухів).
  • Путивльська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.
  • Білопільська громада: зафіксовано 6 вибухів з танку.
  • Миропільська громада: обстріл 1 вибух (ПТУР). Уражено та пошкоджено вежу мобільного оператора.

Нагадаємо

Російські окупанти у ніч на четвер, 7 серпня, вгатили «шахедом» по житловому кварталу Сум, обійшлось без жертв, є пошкодження.

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