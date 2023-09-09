Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 26 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Протягом суботи росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 205 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Білопільська, Юнаківська громади.
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- Хотінська громада: ворог бив з мінометів (33 вибухів) та ствольної артилерії (4 вибухи).
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- Великописарівська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (89 вибухів) та обстріл з АГС (25 вибухів).
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- Краснопільська громада: 30 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (10 вибухів).
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- Середино-Будська громада: з території рф здійснено артобстріл, 1 вибух.
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- Есманська громада: зафіксовано 5 вибухів з міномету.
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- Юнаківська громада: ворог вдарив з мінометів (1 вибух).
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- Білопільська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).
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Нагадаємо
Протягом минулої доби росіяни обстріляли Сумську область 15 разів. Загалом випустили 61 снаряд. Поранення зазнали дві людини.