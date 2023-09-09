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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 26 разів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Протягом суботи росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 205 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Деталі 

Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Білопільська, Юнаківська громади. 

  • Хотінська громада: ворог бив з мінометів (33 вибухів) та ствольної артилерії (4 вибухи).
  • Великописарівська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (89 вибухів) та обстріл з АГС (25 вибухів).
  • Краснопільська громада: 30 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (10 вибухів).
  • Середино-Будська громада: з території рф здійснено артобстріл, 1 вибух.
  • Есманська громада: зафіксовано 5 вибухів з міномету.
  • Юнаківська громада: ворог вдарив з мінометів (1 вибух).
  • Білопільська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

Нагадаємо

Протягом минулої доби росіяни обстріляли Сумську область 15 разів. Загалом випустили 61 снаряд. Поранення зазнали дві людини. 

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