Оккупанты обстреляли Очаков, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Российские оккупанты вчера обстреливали Очаков на Николаевщине. В результате чего повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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«Николаевский район. Вчера, 11 сентября, в 09:07 и 13:07 враг обстреливал г. Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Пострадавших нет. Также, 11 сентября, в 13:52 между населенными пунктами Куцурубской громады зафиксированы вражеские обстрелы по открытой территории. Пострадавших нет», - написал Ким в Telegram.
По его словам, также 11 сентября, в 10:12 и ночью, 12 сентября, в 02:12 враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
«В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно», - добавил Ким.
Дополнение
На Николаевщине силы противовоздушной обороны 10 сентября уничтожили вражеский разведывательный БпЛА неустановленного типа.