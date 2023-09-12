Оккупанты обстреляли Очаков, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры - Ким

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«Николаевский район. Вчера, 11 сентября, в 09:07 и 13:07 враг обстреливал г. Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Пострадавших нет. Также, 11 сентября, в 13:52 между населенными пунктами Куцурубской громады зафиксированы вражеские обстрелы по открытой территории. Пострадавших нет», - написал Ким в Telegram.

По его словам, также 11 сентября, в 10:12 и ночью, 12 сентября, в 02:12 враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

«В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно», - добавил Ким.

Дополнение

На Николаевщине силы противовоздушной обороны 10 сентября уничтожили вражеский разведывательный БпЛА неустановленного типа.