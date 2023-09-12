Окупанти обстріляли Очаків, пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури – Кім

Цитата

«Миколаївський район. Вчора, 11 вересня, о 09:07 та 13:07 ворог обстрілював м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Постраждалих немає. Також, 11 вересня, о 13:52 між населеними пунктами Куцурубської громади зафіксовано ворожі обстріли по відкритій території. Постраждалих немає», - написав Кім у Telegram.

За його словами, також 11 вересня, о 10:12 та вночі, 12 вересня, о 02:12 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

«У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», - додав Кім.

Доповнення

На Миколаївщині сили протиповітряної оборони 10 вересня знищили ворожий розвідувальний БпЛА невстановленого типу.