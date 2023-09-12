Окупанти обстріляли Очаків, пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Російські окупанти вчора обстрілювали Очаків на Миколаївщині. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Цитата
«Миколаївський район. Вчора, 11 вересня, о 09:07 та 13:07 ворог обстрілював м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Постраждалих немає. Також, 11 вересня, о 13:52 між населеними пунктами Куцурубської громади зафіксовано ворожі обстріли по відкритій території. Постраждалих немає», - написав Кім у Telegram.
За його словами, також 11 вересня, о 10:12 та вночі, 12 вересня, о 02:12 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
«У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», - додав Кім.
Доповнення
На Миколаївщині сили протиповітряної оборони 10 вересня знищили ворожий розвідувальний БпЛА невстановленого типу.