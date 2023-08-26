Оккупанты обстреляли кафе на Харьковщине: два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня оккупанты обстреляли посёлок Пододы Купянского района. Под удар попало местное кафе. Два человека погибли, один – получил ранения. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
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«Оккупанты ударили по Купянскому району. По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 - ранен. Данные устанавливаются. Враг попал в гражданский объект - кафе, где днем находились местные жители», - отметил Синегубов.
Добавил, что на месте работают правоохранители и экстренные службы.
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