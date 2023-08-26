Оккупанты обстреляли кафе на Харьковщине: два человека погибли

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«Оккупанты ударили по Купянскому району. По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 - ранен. Данные устанавливаются. Враг попал в гражданский объект - кафе, где днем находились местные жители», - отметил Синегубов.

Добавил, что на месте работают правоохранители и экстренные службы.

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