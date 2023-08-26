Окупанти обстріляли кафе на Харківщині: двоє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні окупанти обстріляли селп пододи Куп’янського району. Під удар попало місцеве кафе. Двоє людей загинули, одна – отримала поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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«Окупанти вдарили по Куп’янському району. За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений. Дані встановлюються. Ворог влучив у цивільний об‘єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі», - зазначив Синєгубов.
Додав, що на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.
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