Окупанти обстріляли кафе на Харківщині: двоє людей загинули

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«Окупанти вдарили по Куп’янському району. За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений. Дані встановлюються. Ворог влучив у цивільний об‘єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі», - зазначив Синєгубов.

Додав, що на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

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