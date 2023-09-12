Оккупанты обстреляли четыре района Харьковщины, возникли пожары

Детали

Утром в с. Кутьковка Купянского района в результате вражеского обстрела горела хозяйственная постройка на площади и сеновал, поврежден гараж. Жертв и пострадавших нет.

Ближе к обеду состоялся обстрел в Харьковском районе между с. Липцы и с. Лукьянцы. Липцы и с. Лукянцы, разрушения зданий и пострадавших нет.

Вечером в Волчанске Чугуевского района из-за вражеских обстрелов горел дом. По словам председателя Харьковской ОГА, никто не пострадал.

Дополнение

Также Синегубов сообщил, что в поселке Снежковка Изюмского района на берегу реки Донец подорвался на противопехотной мине «Лепесток» 70-летний мужчина, получил травмы средней тяжести, ампутацию голени, госпитализирован.

Добавим

10 сентября российские войска обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак никто не пострадал, возникли пожары.