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Оккупанты обстреляли четыре района Харьковщины, возникли пожары

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. российские войска за прошедшие сутки наносили авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Чугуевского, Купянского районов Харьковщины. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Утром в с. Кутьковка Купянского района в результате вражеского обстрела горела хозяйственная постройка на площади и сеновал, поврежден гараж. Жертв и пострадавших нет.

Ближе к обеду состоялся обстрел в Харьковском районе между с. Липцы и с. Лукьянцы. Липцы и с. Лукянцы, разрушения зданий и пострадавших нет.

Вечером в Волчанске Чугуевского района из-за вражеских обстрелов горел дом. По словам председателя Харьковской ОГА, никто не пострадал.

Дополнение

Также Синегубов сообщил, что в поселке Снежковка Изюмского района на берегу реки Донец подорвался на противопехотной мине «Лепесток» 70-летний мужчина, получил травмы средней тяжести, ампутацию голени, госпитализирован.

Добавим

10 сентября российские войска обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак никто не пострадал, возникли пожары.

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