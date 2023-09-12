Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, виникли пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. російські війська протягом минулої доби завдавали авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп‘янського районів Харківщини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Вранці у с. Кутьківка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу горіла господарча споруда на площі та сінник, пошкоджено гараж. Жертв та постраждалих немає.
Ближче до обіду відбувся обстріл у Харківському районі між с. Липці та с. Лукянці, руйнування будівель та постраждалих немає.
Ввечері у Вовчанську Чугуївський району через ворожі обстріли горів будинок. За словами голови Харківської ОВА, ніхто не постраждав.
Доповнення
Також Синєгубов повідомив, що у селищі Сніжківка Ізюмського району на березі річки Донець підірвався на протипіхотній міні «Пелюстка» 70-річний чоловік, отримав травми середньої тяжкості, ампутацію гомілки, госпіталізований.
Додамо
10 вересня російські війська обстріляли близько 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак ніхто не постраждав, виникли пожежі.