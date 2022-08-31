Оккупанты обстреляли Красногригорьевскую ТГ и Никополь

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"День прошел. Из ствольной артиллерии обстреляны территории Красногригоревской ТГ и города Никополь. Разрушений, и пострадавших нет. Орда на противоположном берегу водохранилища продолжает прибегать к провокациям и обстрелам. Скорее всего, ночь будет беспокойной. Пожалуйста, находитесь в бомбоубежище, или воспользуйтесь правилом двух стен", - отметил он.

Напомним

Российские оккупационные войска в очередной раз ударили из "Градов" по Никополю, что на Днепропетровщине. Известно о пострадавшей среди гражданского населения.