Оккупанты обстреляли Красногригорьевскую ТГ и Никополь
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли территории Красногригоревской ТГ и города Никополя. Разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram, передает УНН.
Цитата
"День прошел. Из ствольной артиллерии обстреляны территории Красногригоревской ТГ и города Никополь. Разрушений, и пострадавших нет. Орда на противоположном берегу водохранилища продолжает прибегать к провокациям и обстрелам. Скорее всего, ночь будет беспокойной. Пожалуйста, находитесь в бомбоубежище, или воспользуйтесь правилом двух стен", - отметил он.
Напомним
Российские оккупационные войска в очередной раз ударили из "Градов" по Никополю, что на Днепропетровщине. Известно о пострадавшей среди гражданского населения.