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Загарбники вкотре накрили "Градами" Нікополь: є поранена, пошкоджено 12 багатоповерхівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські окупаційні війська сьогодні вночі вкотре вдарили з «Градів» по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Відомо про постраждалу серед цивільного населення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує УНН.

Загарбники вкотре накрили "Градами" Нікополь: є поранена, пошкоджено 12 багатоповерхівок

Цитата

«Ніч знову під російським вогнем. Під прицілом ворога був Нікопольський район. Російські окупаційні війська обстріляли його з «Градів» та важкої артилерії чотири рази за ніч. Двічі ударили по самому Нікополю. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості», - ідеться у повідомленні Резніченко у Telegram.

Деталі

Також, за його інформацією, ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс.

Резніченко також наголосив, що в інших районах на цю хвилину спокійно.

Доповнення 

Російські загарбники обстріляли Марганець і територію Червоногригорівської громади.

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