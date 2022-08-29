Окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікопольщину: є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Російські загарбники сьогодні обстріляли Марганець і територію Червоногригорівської громади. Про це заявив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram, пише УНН.
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Вранці та вдень зі ствольної артилерії окупанти обстріляли Марганець і територію Червоногригорівської громади. Відповідні служби усувають наслідки руйнування.
Інформація про постраждалих та загиблих — відсутня.
Голова Нікопольської РВА вкотре закликає мешканців району перебувати в бомбосховищі або укриттях.
Додамо
Окупанти за добу 43 рази обстріляли 5 громад у Сумській області.