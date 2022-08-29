Окупанти за добу 43 рази обстріляли 5 громад у Сумській області
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли області. Окупанти за добу 43 рази обстріляли 5 громад. Про це інформує УНН.
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За день росіяни чотири рази відкривали вогонь по території області, зокрема по Краснопільській, Есманській, Шалигинській, Зноб-Новгородській та Буринській громадах.
Усього зафіксовано 43 прильоти. Як зазначає голова ОВА, окупанти вели вогонь із самохідних артилерійських установок та мінометів.
Ніч перед цим днем минула спокійно.
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Внаслідок ворожого обстрілу до Миколаєва долетіли 12 ракет. Випущено було більше. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.