Окупанти за добу 43 рази обстріляли 5 громад у Сумській області

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За день росіяни чотири рази відкривали вогонь по території області, зокрема по Краснопільській, Есманській, Шалигинській, Зноб-Новгородській та Буринській громадах.

Усього зафіксовано 43 прильоти. Як зазначає голова ОВА, окупанти вели вогонь із самохідних артилерійських установок та мінометів.

Ніч перед цим днем минула спокійно.

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Внаслідок ворожого обстрілу до Миколаєва долетіли 12 ракет. Випущено було більше. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.