Удар рф по Миколаєву: Кім каже, до міста долетіло 12 ракет

Цитата

«Усього було 12 ракет, які долетіли до міста. Випущено було більше (уточнюємо)», – повідомив Кім.

Доповнення

Сьогодні вдень російські окупанти почали обстрілювати житлові будинки Миколаєва.

У результаті ворожого обстрілу Миколаєва поранення отримали 11 осіб, загинули – двоє.