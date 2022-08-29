Удар рф по Миколаєву: Кім каже, до міста долетіло 12 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу до Миколаєва долетіли 12 ракет. Випущено було більше. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, передає УНН.
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«Усього було 12 ракет, які долетіли до міста. Випущено було більше (уточнюємо)», – повідомив Кім.
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Сьогодні вдень російські окупанти почали обстрілювати житлові будинки Миколаєва.
У результаті ворожого обстрілу Миколаєва поранення отримали 11 осіб, загинули – двоє.