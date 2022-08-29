Вражеский обстрел Николаева: количество раненых выросло до 11

Цитата

"Количество раненых в результате массированного обстрела увеличилось до 11 человек", – написал Сенкевич.

Напомним

Сегодня днем ​​российские оккупанты начали обстреливать жилые дома Николаева. Ранее мэр Сенкевич сообщил о двух погибших и пятерых раненых.