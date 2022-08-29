Вражеский обстрел Николаева: количество раненых выросло до 11
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В результате вражеского обстрела Николаева ранения получили 11 человек, погибли – двое. Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич, информирует УНН.
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"Количество раненых в результате массированного обстрела увеличилось до 11 человек", – написал Сенкевич.
Напомним
Сегодня днем российские оккупанты начали обстреливать жилые дома Николаева. Ранее мэр Сенкевич сообщил о двух погибших и пятерых раненых.