Російські покидьки не зраджують своїм правилам: внаслідок обстрілу Миколаєва загинуло 2, п'ятеро поранено

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"Російські покидьки не зраджують своїм правилам і цинічно гатять по мирним жителям. Миколаїв. Інформація станом на 16:30. Є влучання у житлові будинки та навчальні заклади. Відомо про 2 загиблих та 5 поранених", - інформує міський голова.

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На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники.

Наразі в області триває повітряна тривога.

Чиновник закликав містян бути максимально обережними. Не виходити на вулицю без нагальної потреби.

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Українські військові пішли в наступ на південному напрямку, проте будь-яка військова операція потребує тиші, заявила керівник пресцентру сил оборони Наталя Гуменюк.