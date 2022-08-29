Російські покидьки не зраджують своїм правилам: внаслідок обстрілу Миколаєва загинуло 2, п'ятеро поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляє, що станом на 16:30 відомо про 2 загиблих та 5 поранених внаслідок ворожого обстрілу, пише УНН.
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"Російські покидьки не зраджують своїм правилам і цинічно гатять по мирним жителям. Миколаїв. Інформація станом на 16:30. Є влучання у житлові будинки та навчальні заклади. Відомо про 2 загиблих та 5 поранених", - інформує міський голова.
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На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники.
Наразі в області триває повітряна тривога.
Чиновник закликав містян бути максимально обережними. Не виходити на вулицю без нагальної потреби.
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