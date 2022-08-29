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Російські покидьки не зраджують своїм правилам: внаслідок обстрілу Миколаєва загинуло 2, п'ятеро поранено

Київ • УНН

 • 151262 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляє, що станом на 16:30 відомо про 2 загиблих та 5 поранених внаслідок ворожого обстрілу, пише УНН.

Російські покидьки не зраджують своїм правилам: внаслідок обстрілу Миколаєва загинуло 2, п'ятеро поранено

Цитата

"Російські покидьки не зраджують своїм правилам і цинічно гатять по мирним жителям. Миколаїв. Інформація станом на 16:30. Є влучання у житлові будинки та навчальні заклади. Відомо про 2 загиблих та 5 поранених", - інформує міський голова.

Деталі

На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники.

Наразі в області триває повітряна тривога.

Чиновник закликав містян бути максимально обережними. Не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Додамо

Українські військові пішли в наступ на південному напрямку, проте будь-яка військова операція потребує тиші, заявила керівник пресцентру сил оборони Наталя Гуменюк.

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