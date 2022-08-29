Контрнаступ українських військових на Херсонщині: Гуменюк наголосила, що операція потребує тиші

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«Будь-яка військова операція потребує тиші. В умовах гібридної війни, така реакція на новини з фронту - шкодить ЗСУ. Новина про наступ на південному напрямку вона є, вона надихнула українців. Але наразі треба усвідомлювати, що будь-які дії спочатку необхідно завершити, тільки тоді вони будуть результативними», - сказала Гуменюк під час брифінгу.

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Вона наголосила, що зараз треба почекати і зрозуміти правила і послідовність дій військових підрозділів.

«Сили (противника – ред.) досить потужні, ми розуміємо, що вони підтягували туди (на Херсонщину – ред.) сили дуже давно, збиралися зі своїми військовими резервами, військовим екіпіруванням, технікою, додаванням боєзапасів. Але наші попередні заходи, те що ми називали вогневий контроль над логістикою ворога дали свої результати. Знищені склади з боєприпасами, знищені зосередження військової техніки, знищені установки протиповітряної оборони. Все це безумовно послабило ворога. Але ми не плекаємо порожніх надій і розуміючи, що ворог досить потужний і навіть те, що вони десь мають моральну дестабілізацію у своїх військах може бути використане нами на нашу користь, але розслаблятися ще зарано», - розповіла Гуменюк.

Вона наголосила, що всі українці, які наразі знаходяться на окупованій території, без можливості евакуюватися, повинні знайти укриття та не нехтувати правилами безпеки.

Окрім того, вона розповіла, що основні наші сили перед контрнаступом були спрямовані безпосередньо на винищення ворога, на те, щоб знищувати склади з боєприпасами.

«За останній тиждень їх було знищено понад 10, на знищення командних, командно-спостережних пунктів ворога, це теж досить серйозно вражає морально-психологічний дух ворожого війська. Це також знищення систем протиповітряної оборони та тієї зброї, зокрема далекобійної, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, якими вони намагаються тиснути на тилові регіони обстрілюючи цивільне населення в мирних регіонах там, де не йдуть відкриті бойові дії», - зазначила Гуменюк.

Доповнення

Гуменюк раніше повідомляла, що Збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках півдня.