Контрнаступление украинских военных на Херсонщине: Гуменюк подчеркнула, что операция нуждается в тишине

Цитата

«Любая военная операция нуждается в тишине. В условиях гибридной войны, такая реакция на новости с фронта – вредит ВСУ. Новость о наступлении на южном направлении она есть, она вдохновила украинцев. Но пока нужно осознавать, что любые действия сначала необходимо завершить, только тогда они будут результативными», - сказала Гуменюк во время брифинга.

Детали

Она подчеркнула, что сейчас нужно подождать и понять правила и последовательность действий военных подразделений.

«Силы (противника – ред.) достаточно мощные, мы понимаем, что они подтягивали туда (на Херсонщину – ред.) силы очень давно, собирались со своими военными резервами, военной экипировкой, техникой, добавлением боезапасов. Но наши предыдущие меры, то, что мы называли огневой контроль над логистикой врага, дали свои результаты. Уничтожены склады с боеприпасами, уничтожены сосредоточения военной техники, уничтожены установки противовоздушной обороны. Все это определенно ослабило врага. Но мы не лелеем пустых надежд и понимая, что враг достаточно мощный и даже то, что они где-то имеют моральную дестабилизацию в своих войсках, может быть использовано нами в нашу пользу, но расслабляться еще рано», - рассказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что все украинцы, которые находятся на оккупированной территории, без возможности эвакуироваться, должны найти укрытие и не пренебрегать правилами безопасности.

Кроме того, она рассказала, что основные наши силы перед контрнаступлением были направлены непосредственно на истребление врага, на то, чтобы уничтожать склады с боеприпасами.

«За последнюю неделю они были уничтожены более 10, на уничтожение командных, командно-наблюдательных пунктов врага, это тоже довольно серьезно поражает морально-психологический дух вражеского войска. Это также уничтожение систем противовоздушной обороны и того оружия, в том числе дальнобойной, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, которыми они пытаются давить на тыловые регионы, обстреливая гражданское население в мирных регионах там, где не идут открытые боевые действия, - отметила Гуменюк.

Дополнение

Гуменюк ранее сообщала, что Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по многим направлениям юга.