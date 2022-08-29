ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках півдня – Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках півдня. Як повідомила журналісту УНН речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, українські захисники прорвали перший рубіж оборони росіян.
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“Ми розпочали наступальні дії на багатьох напрямках у нашій зоні відповідальності, і ці дії наразі тривають. Деталі військової операції не розкриваються. Можемо підтвердити, що перший рубіж оборони ми прорвали”, – сказала Гуменюк.
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У захопленому Бериславі Херсонської області, за даними спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, горить машинний завод, а керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк підтвердила інформацію щодо невдач рашистів.
"У Херсонській області "109-й полк" так званої "днр" та російські десантники відійшли від своїх позицій, заявили в ОУВ "Каховка". Це також підтвердила Суспільному керівниця пресцентру Сил оборони півдня Гуменюк", – повідомило згодом Суспільне у Telegram.
Також речник Одеської ОВА з посиланням на інформацію ОУВ "Каховка" зазначив, що "на Херсонщині ЗСУ знищили практично всі великі мости – Антонівські залізничний та автомобільний і Новокаховський. Залишилися лише пішохідні переходи. Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму".