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Гарні новини з Херсонщини: що відбувається в області

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. В окупованому Бериславі Херсонської області, за даними спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, горить машинний завод, а керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк підтверджує інформацію щодо невдач рашистів, пише УНН.

Гарні новини з Херсонщини: що відбувається в області

Деталі

"Гарні новини з Херсонщини", - зауважив ще вранці нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, однак вказавши, що не може писати про деталі.

"У Херсонській області «109-й полк» так званої «днр» та російські десантники відійшли від своїх позицій, заявили в ОУВ «Каховка». Це також підтвердила Суспільному керівниця пресцентру Сил оборони півдня Гуменюк", - повідомило згодом Суспільне у Telegram.

Як зауважив у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук, "є дні, коли особливо хочеться подякувати херсонським партизанам. Сьогодні один з таких. Далі буде".

Так, він повідомив, що "в окупованому Бериславі Херсонської області горить машинний завод". "Зазначимо, що території промислових підприємств нерідко використовуються ЗС РФ як місця дислокації військової техніки та боєприпасів", - додав Братчук.

Також речник Одеської ОВА з посиланням на інформацію ОУВ "Каховка" зазначив, що "на Херсонщині ЗСУ знищили практично всі великі мости — Антонівські залізничний та автомобільний і Новокаховський. Залишилися лише пішохідні переходи. Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму".

Доповнення

У Силах оборони Півдня інформують, що відпрацювання по мостах через Дніпро на півдні продовжується, і робота - досить результативна.

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