"Досить результативно": відпрацювання по мостах через Дніпро на півдні продовжується - Гуменюк

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"Ми продовжуємо корегувати пропускну спроможність транспортних артерій і працювати над мостами, які забезпечують з'єднання двох берегів Дніпра, там теж робота досить результативна, зараз ми підбиваємо підсумки, обов'язково розповімо", - сказала Гуменюк.

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Зі слів Гуменюк, нарощування нашого вогневого контролю відчувається окупантами дуже сильно. "Наші дистанційна присутність суттєво координує їхню діяльнсоіть. Тобто наші удари, наші артилерійські удари створюють для них таку обстановку, що вони не можуть керувати своїми підрозділами. Оскільки уражено командно-спостережні і пункти управління, їх досить багато, і це пункти рівня цілих армій, полків", - повідомила Гуменюк.

"Продовжується робота по знищенню осередків живої сили ворога, техніки і озброєння. І ці результати досить переконливі. Нами вражено декілька об'єктів протиповітряної оборони цієї ночі ворожої. І завдяки цьому Миколаїв, наприклад, цієї ночі спав спокійніше. Тому що установку С-300, якою вони постійно тероризували місто, було уражено", - додала вона.