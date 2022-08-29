"Довольно результативно": отработка по мостам через Днепр на юге продолжается - Гуменюк

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"Мы продолжаем корректировать пропускную способность транспортных артерий и работать над мостами, которые обеспечивают соединение двух берегов Днепра, там тоже работа достаточно результативна, сейчас мы подводим итоги, обязательно расскажем", - сказала Гуменюк.

Детали

По словам Гуменюк, наращивание нашего огневого контроля ощущается оккупантами очень сильно. "Наше дистанционное присутствие существенно координирует их деятельность. То есть наши удары, наши артиллерийские удары создают для них такую ​​обстановку, что они не могут руководить своими подразделениями. Поскольку поражены командно-наблюдательные и пункты управления, их достаточно много, и это пункты уровня целых армий, полков", - сообщила Гуменюк.

"Продолжается работа по уничтожению очагов живой силы врага, техники и вооружения. И эти результаты достаточно убедительны. Нами поражены несколько объектов противовоздушной обороны этой ночью вражеской. И благодаря этому Николаев, например, этой ночью спал спокойнее. Потому что установка С-300, из которой они постоянно терроризировали город, была поражена", - добавила она.