Хорошие новости из Херсона: что происходит в области

Подробности

"В Херсонской области «109-й полк» так называемой «днр» и российские десантники отошли от своих позиций, заявили в ОУВ «Каховка». Это также подтвердила Общественная руководительница прессцентра Сил обороны юга Гуменюк", - пишет Общественное.

Как отмечает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, "есть дни, когда особенно хочется поблагодарить херсонских партизанов. Сегодня один из таких. Продолжение следует".

Да, он сообщил, что "в оккупированном Бериславе Херсонской области горит машинный завод" "Отметим, что территории промышленных предприятий нередко используются ВС РФ как места дислокации военной техники и боеприпасов", – добавил Братчук.

Также спикер Одесской ОВА со ссылкой на информацию ОУВ "Каховка" отмечает, что "на Херсонщине ВСУ уничтожили практически все большие мосты — Антоновские железнодорожный и автомобильный и Новокаховский. Остались только пешеходные переходы. Российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения личного состава с территории Крыма».